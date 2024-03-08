Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Худолия. Фото

На фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Худолий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Еще одно печальное известие жгучей болью поступило в нашу громаду! 3 марта 2024 года погиб житель пгт Кодра Дмитрий Худолий, 1985 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины встал на защиту государства в марте 2022 года и являлся водителем пулеметного взвода воинской части А4017.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким верного сына Украины, преданно защищавшего свою Родину!" – добавил Токарь.

Напомним, на Краматорском направлении в результате вражеских обстрелов погиб военный из Ирпеня Киевской области Андрей Ридзевский. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 марта.

Как сообщал OBOZ.UA, во время обороны Марьинки Донецкой области 27 августа 2022 погиб военный с Киевщины Дмитрий Седов. У защитника Украины осталось два сына.

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