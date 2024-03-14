Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Тупало. Фото

В Харьковской области в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевской области Виктор Тупало. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 марта.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Страшное, болезненное известие для Ирпенской общины – на фронте погиб наш земляк Виктор Тупало. Любящий отец и дедушка с началом полномасштабного вторжения остался в Ирпене и помогал горожанам – находил и привозил воду, продукты, хоронил погибших. Активно общался с иностранными журналистами, чтобы донести правду о трагедии в нашей общине", – рассказал Маркушин.

В 2023 году защитник мобилизовался в армию, защищал независимость Украины на Купянском направлении Харьковской области. 1 марта Виктор погиб в результате артиллерийских обстрелов противника, когда подвозил боеприпасы побратимам на позиции.

"Хотела бы я тебя, как плющ, обнять, так крепко, плотно и закрой от мира..." – словами поэтессы Леся Украинки жена Виктора описывает свою тоску и боль от потери любимого. Мои искренние соболезнования жене, взрослым детям Героя, их семьям", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Худолий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 марта.

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