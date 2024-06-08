Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Роман Прокопенко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Роман Прокопенко. Жизнь защитника Украины оборвалась 30 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"В бою за Украину в Донецкой области погиб 53-летний Роман Прокопенко из Борисполя", – говорится в сообщении.

С первых дней полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ защитник без колебаний и проволочек пошел в военкомат и присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. В марте 2024 года вместе с собратьями отправился на Донеччину помогать выгонять оккупантов из родной земли.

"Вместе с побратимами участвовал во многих военных операциях. После успешного освобождения населенного пункта от российских оккупантов был награжден почетным знаком командира бригады "Сила воли". 30 мая 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в горсовете.

Церемония прощания с защитником Украины состоится 10 июня 2024 в 10:00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе. А после – захоронение на Рогозовском кладбище (город Борисполь).

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковском направлении во время боя с врагом погиб военный из Киевской области, командир стрелкового отделения стрелковой роты Андрей Леменчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 мая.

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