Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Андрей Леменчук. Фото

В Харьковском направлении во время боя с врагом погиб военный из Киевской области, командир стрелкового отделения стрелковой роты Андрей Леменчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 29 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Черное облако скорби… Младший сержант Андрей Леменчук, командир стрелкового отделения стрелковой роты, погиб 29 мая 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость, во время выполнения боевого задания в населенном пункте Ивановка Купянского района Харьковской области", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 3 июня, в 10:00 в Броварах у дома по улице Волошкова, 13/1. В 10:30 с Героем попрощаются на Майдане Свободы в Броварах.

Похоронят воина на Аллее Славы (улица Олега Оникиенко, 130).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 мая.

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