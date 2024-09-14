Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Жолуденко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб командир егерей, военный из Киевской области Олег Жолуденко. Жизнь защитника Украины оборвалась 2 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"И снова община прощается с погибшим Героем… Старший сержант Олег Жолуденко, командир егерского отделения егерского батальона, погиб 2 сентября 2024 во время выполнения боевого задания вблизи города Украинский Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Олега Михайловича", – написал Сапожко.

Защитника Украины провели в последний путь в Броварах Киевской области и похоронили на Аллее Славы.

Напомним, после продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни защитник Украины из Ирпеня Киевской области Олег Сердюк. Без мужа и отца остались жена, два сына и дочь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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