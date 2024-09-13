Был профессиональным военным: стало известно о смерти защитника Украины Олега Сердюка. Фото

После продолжительной борьбы с тяжелой болезнью ушел из жизни защитник Украины из Ирпеня Киевской области Олег Сердюк. Без мужа и отца остались жена, два сына и дочь.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Ушел из жизни наш защитник Ирпеня Олег Сердюк после длительной борьбы с тяжелой болезнью. Олег был профессиональным военным в отставке, прошел миротворческую миссию в Косово и службу в рядах НГУ. С боевым опытом за плечами, без раздумий встал на оборону нашего города-героя весной 2022-го. Имел позывной "Тихий". Участвовал в боях на блокпосте "Жираф", где получил тяжелое ранение и чудом остался жив. Во время реабилитации у Олега был обнаружен страшный диагноз – рак горла. Два года мужчина боролся с болезнью", – рассказал Маркушин.

Защитника Украины похоронили 11 сентября – в его 46 день рождения. В вечной тоске по Олегу остались жена, два сына, дочь, большая семья защитников Ирпеня и вся община.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сумской областной клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Дмитрий Дмитрашук. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 4 сентября.

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