Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Иван Банашко. Фото

На фронте, защищая территориальную целостность и независимость нашего государства, погиб военный из Киевской области Иван Банашко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 29 октября.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"С невыразимой болью и грустью сообщаем, что оборвалась жизнь нашего Героя, отважного защитника, настоящего патриота, участника Революции Достоинства, участника боевых действий, штаб-сержанта, водителя отделения пулеметного взвода стрелковой роты 58-летнего Ивана Банашко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 21 апреля 1966 года в селе Редкодубы Хмельницкой области. После прохождения срочной службы в ракетных войсках окончил школу прапорщиков. В 2000 году переехал в село Иванков Бориспольского района.

Как искренний патриот, не мог стоять в стороне происходивших в Украине событий. Следовательно, был активным участником Революции Достоинства, всегда стремился к справедливости во всем и для всех. Когда началось полномасштабное вторжение РФ на территорию суверенной Украины, не мог оставаться в стороне и вступил в ряды Вооруженных сил Украины – присоединился к 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев.

"Лучше я, чем молодые ребята!" – объяснял свое решение Герой. Вместе с собратьями бок о бок прошел всю Киевщину, выгоняя оккупантов, а затем – отважные боевые действия в самых адских направлениях: Донецкое, Харьковское, Сумское… Иван верил, что приближает Победу Украины и пообещал, что обязательно возвращение домой. "Я обязательно приду с Победой и соберу всех-всех односельчан, чтобы отпраздновать!" Но не суждено… 29 октября 2024 года жизнь нашего Героя оборвалась", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно о смерти военного из Киевщины, начальника группы реактивных систем залпового огня Виктора Гарбузюка. Жизнь защитника Украины оборвалась 31 октября.

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