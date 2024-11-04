Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Виктора Гарбузюка. Фото

Стало известно о смерти военного из Киевщины, начальника группы реактивных систем залпового огня Виктора Гарбузюка. Жизнь защитника Украины оборвалась 31 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил пивоваренный городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Броварщина в скорби… Старший солдат Виктор Гарбузюк, инспектор пограничной службы, начальник группы реактивных систем залпового огня пограничной комендатуры быстрого реагирования огневой поддержки, умер 31 октября 2024 в районе населенного пункта. Подгорное Хмельницкого района Хмельницкой области", – написал Сапожко.

Церемония Прощания и отпева состоится во вторник, 5 ноября, в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А). Прощание на центральной площади села Калиновка возле Дома культуры в 12:00 по улице Майской,10.

Похоронят Героя на Аллее Славы (местное кладбище пгт. Калиновка Броварского района Киевской области).

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Механиков. Жизнь защитника Украины оборвалась 25 октября.

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