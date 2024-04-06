Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области. Фото

На фронте, выполняя боевое задание, погиб военный с Киевщины Аскеров Фаиг Тахир Оглы. Жизнь защитника Украины оборвалась в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Дымерского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Выполняя боевое задание по защите территориальной целостности Украины, во время штурмовых действий противника в Донецкой области погиб наш воин, житель Демидова Аскеров Фаиг Тахир Оглы, 1989 года рождения", – говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, за время прохождения службы он зарекомендовал себя с положительной стороны: обязанности военного выполнял с ответственностью, всегда был вежлив и отзывчив к окружающим.

Мужественный, стойкий и решительный Герои остался верен военной Присяге и украинскому народу до последнего своего дыхания.

"Искренние соболезнования родным и близким людям павшего защитника. Низкий поклон родителям за достойно воспитанного сына", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Богородичное Донецкой области погиб военный из Киевской области Михаил Чубарь. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 июня 2022 года.

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