Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Денис Колесник. Фото

Во время выполнения боевого задания на Харьковском направлении погиб военный с Киевской области Денис Колесник. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 мая.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину. 7 мая в бою на Харьковском направлении погиб житель Пашковки, солдат Денис Колесник", – рассказал Токарь.

Защитник Украины родился в 1993 году. Стал на защиту Украины в марте 2024 года. Был стрелком помощником гранатометчика 4-го аэромобильного отделения охраны.

"Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Прощание с Героем состоится в четверг, 16 мая. В 11:50 траурный кортеж проследует по ул. Б. Хмельницкого (Макаров). В 12:00 – чин прощания на площади возле памятника Т. Шевченко (Макаров).

В 12:30 траурный кортеж проследует через Макаров (ул. Димитрия Ростовского, Ярослава Мудрого), Фасевочку, Калиновку, Фасову, Пашковку. В 13:30 – церемония прощания у родного дома на улице Калиновая, 14 (село Пашковка).

"Просьба сделать "живой коридор", чтобы достойно почтить Защитника и на коленях провести Героя последним путем! Герои не умирают!" – добавил Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Ярослав Соха. Защитник Украины стал в ряды ВСУ с первого дня полномасштабной войны.

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