Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Тучков. Фото

В Курской области РФ во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Дмитрий Тучков. Сердце защитника Украины остановилось 3 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета.

"Фастовская община в скорби. Защищая Родину до последнего вздоха, смертью Героя погиб боровчанин Дмитрий Тучков", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 9 июля 1984 г. в поселке Боровая. Учился в Боровской средней школе и ПТУ №40. В 2001-2004 годах получил профессию повара и водителя, а позже была срочная служба в армии.

В ряды Вооруженных Сил Украины Дмитрий Александрович был мобилизован 10 сентября 2024 года. Преданный военной присяге, мужественно исполняя воинскую обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость, погиб 3 декабря от осколочного ранения на Курском направлении.

"Дмитрий Тучков был веселым и жизнерадостным, всегда готовым прийти на помощь. В скорби за Дмитрием остались родители Александр Иванович и Лариса Григорьевна, а также брат Юрий. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 10 декабря, в 10.15 возле административного здания старостинского округа. Похоронят Героя на Боровском кладбище

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виталий Засуха. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 2 декабря.

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