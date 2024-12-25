Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Артур Кирилюк. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Артур Кирилюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 декабря.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 15 декабря на Купянском направлении, защищая Украину, погиб смертью Героя Артур Кирилюк, гранатометчик, инспектор пограничной службы, фастовчанин и мужественный воин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 20 августа 1986 года. Учился в Фастовской школе №2, а затем получил профессию слесаря по ремонту автомобилей в Фастовском центре профтехобразования.

В 2004 году Артур проходил срочную службу в армии, затем работал на разных предприятиях, всегда демонстрируя добросовестность и ответственность. В тяжелое время войны, когда многие теряли работу, он не сдавался, нашел новое место в компании "Регно Италия" и именно оттуда отправился в защиту нашего государства.

"С начала своей службы Артур был в Новгороде-Северском. А в последний раз, после отпуска, он отправился на одно из самых горячих направлений – Купянский. До последнего вздоха он оставался верен Украине, родной земле, которую так самоотверженно защищал. В вечной скорби по Артуру остались мама, жена Виктория, дочери Валерия и Полина. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной утраченной души", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных сил ВСУ, военный из Киевской области Денис Сакун. Сердце мужественного воина перестало биться 20 декабря.

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