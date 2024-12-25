Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Артур Кирилюк. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Артур Кирилюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 декабря.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Фастовская община в скорби. 15 декабря на Купянском направлении, защищая Украину, погиб смертью Героя Артур Кирилюк, гранатометчик, инспектор пограничной службы, фастовчанин и мужественный воин", – говорится в сообщении.
Защитник Украины родился 20 августа 1986 года. Учился в Фастовской школе №2, а затем получил профессию слесаря по ремонту автомобилей в Фастовском центре профтехобразования.
В 2004 году Артур проходил срочную службу в армии, затем работал на разных предприятиях, всегда демонстрируя добросовестность и ответственность. В тяжелое время войны, когда многие теряли работу, он не сдавался, нашел новое место в компании "Регно Италия" и именно оттуда отправился в защиту нашего государства.
"С начала своей службы Артур был в Новгороде-Северском. А в последний раз, после отпуска, он отправился на одно из самых горячих направлений – Купянский. До последнего вздоха он оставался верен Украине, родной земле, которую так самоотверженно защищал. В вечной скорби по Артуру остались мама, жена Виктория, дочери Валерия и Полина. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной утраченной души", – добавили в пресс-службе.
Как сообщал OBOZ.UA, защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных сил ВСУ, военный из Киевской области Денис Сакун. Сердце мужественного воина перестало биться 20 декабря.
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