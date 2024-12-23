Ему навсегда будет 40: стало известно о смерти защитника неба Украины из Киевской области Дениса Сакуна. Фото

Защищая украинское небо погиб инженер Воздушных Сил ВСУ, военный с Киевщины Денис Сакун. Сердце мужественного воина перестало биться 20 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Бороня украинское небо, погиб инженер Воздушных Сил ВСУ из Ирпеня – Денис Сакун. Денис – кадровый военный, родом из Луганской области. В 2018 году выбрал своим вторым домом Ирпень. Был демобилизован, работал в сфере IT, имел звание чемпиона Украины по ездовому спорту северных пород собак", – рассказал Маркушин.

С первых дней полномасштабной войны защитник Украины добровольно присоединился к рядам Воздушных Сил ВСУ. Его военный путь – это история мужества и отваги, спасшей тысячи жизней, которые об этом и не знают. Главной целью воина была победа, а после развитие мирного, счастливого будущего для Украины.

За героизм в войске Денис был награжден орденом "За мужество" III степени, нагрудным знаком Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест", медалью "Несокрушимым героям русско-украинской войны", нагрудным знаком "За образцовую службу" и другими отличиями.

"Денис погиб 20 декабря во время выполнения боевого задания. Ему навсегда 40 лет. Мужественный, преданный защитник, для которого Украина всегда была на первом месте – таким его запомнят родные и знакомые. Сил пережить эту огромную утрату жене Яне, дочери, родителям, друзьям и собратьям Героя!", – добавил Маркушин.

Церемония прощания с защитником Украины состоится во вторник, 24 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Пичкорский. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 августа в Донецкой области.

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