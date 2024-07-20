Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Бессмертный. Фото

В Херсонской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Анатолий Бессмертный. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 18 июля.

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Об этом сообщил Макаровский городской голова Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину. 18 июля 2024 в результате полученных ранений в бою на острове вблизи населенного пункта. Казачьи Лагеря на Херсонщине, погиб житель Мотыжина, старший солдат Анатолий Николаевич Бессмертный", – написал Токарь.

Защитник Украины родился 15 апреля 1984 года. С первого дня полномасштабного вторжения встал на защиту Украины. Был стрелком-зенитчиком 2-го отделения зенитно-ракетного взвода роты огневой поддержки. Честно и смело выполнял все боевые задания.

"Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Церемония прощания с Героем состоится в Макарове в субботу, 20 июля в 10:00 на площади у памятника Шевченко (Макаров);

В 10:30 траурный кортеж проследует улицами Димитрия Ростовского, Ярослава Мудрого (Макаров), затем населенными пунктами Фасовочкой, Калиновкой, Копыловом и Мотыжином. В 11:00 – чин прощания возле Храма Святого Георгия в Мотыжине. Захоронят Защитника Украины на кладбище в Мотыжине.

"Просьба сделать "живой коридор", чтобы достойно почтить Защитника и на коленях провести Героя последним путем!", – призвал Токарь.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Алексей Перхайло. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 июля.

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