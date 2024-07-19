Был верен военной присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Перхайло. Фото

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Алексей Перхайло. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне: сержантом Алексеем Перхайлом (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что защитник Украины служил наводчиком отделения пулеметного взвода одной из воинских частей. Он погиб 13 июля от полученных ранений во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области.

"Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киева, ветеран АТО Виталий Полонников. У защитника Украины остались жена, дочь и мама.

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