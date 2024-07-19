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Был верен военной присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Перхайло. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Киевщина
1 минута
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Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 июля

В Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Алексей Перхайло. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне: сержантом Алексеем Перхайлом (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.

Был верен военной присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Алексей Перхайло. Фото

Отмечается, что защитник Украины служил наводчиком отделения пулеметного взвода одной из воинских частей. Он погиб 13 июля от полученных ранений во время выполнения боевого задания в Купянском районе Харьковской области.

"Наш воин был верен военной Присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киева, ветеран АТО Виталий Полонников. У защитника Украины остались жена, дочь и мама.

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