Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Алексей Кулицкий. Фото
На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области, младший сержант Алексей Кулицкий. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 мая.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский глава Вадим Токарь. Вечная память и слава Герою!
"Снова горе пришло на Макаровщину... 18 мая 2024 года в бою на Сватовском направлении погиб житель Макарова, младший сержант Алексей Сергеевич Кулицкий", – рассказал Токарь.
Защитник Украины родился 10 апреля 1977 года в Макарове. В апреле 2023 года был призван на службу в ряды Национальной гвардии. Являлся главным сержантом 2-го взвода оперативного назначения.
"Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.
Церемония прощания с Героем состоится в четверг, 23 мая, в Макарове. Похоронят защитника Украины на Аллее Славы.
Как сообщал OBOZ.UA, в результате вражеских минометных обстрелов на фронте погиб военный из Киевской области Денис Фесюк. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 мая.
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