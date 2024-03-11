Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Шкрабий. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Александр Шкрабий. Жизнь защитника Украины оборвалась в Запорожской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Только в январе передали защитнику нашей общины Александру Шкрабию медаль "За заслуги перед городом Ирпень", а вчера получили страшное известие – наш собрат погиб на фронте", – написал Маркушин.

Защитник Украины переехал в Ирпень 8 лет назад и с первых дней полномасштабного вторжения в ряды ДФТГ встал на защиту своего дома. После увольнения Ирпеня поступил на службу ВСУ в рядах 118 ОМБр. Погиб в районе села Роботино в Запорожской области, одно из самых тяжелых направлений на фронте сейчас.

"Для меня, как для жены, Саша – это мужество, порядочность, верность, доброта, честность и правда. Моя настоящая большая любовь!", – говорит об Александре его любимой Галине. Героя похоронят в городе Бердичеве – откуда он и его родители. Прошу вас сегодня поставить свечу и помолиться за Александра, почтить его подвиги", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Худолий. Жизнь защитника Украины оборвалась 3 марта.

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