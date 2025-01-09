Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Павленко. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области, гранатометчик Александр Павленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 января.

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Об этом сообщили в пресс-службе Таращанского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"И снова трагическая весть... 4 января 2025 во время выполнения боевого задания за целостность Украины, ее свободу и независимость погиб наш земляк, житель села Лука, гранатометчик стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты стрелкового батальона, рядовой Павленко Александр Андреевич, 1983 года рождения", – говорится в сообщении.

Герой был призван на военную службу в ноябре 2024 года. Он до последнего дыхания оставался верен тяжелой и почетной обязанности защитника Украины.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой потери вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице города Днепра от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевщины Василий Джунь. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 31 декабря 2024 года.

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