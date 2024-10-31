Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Однорог. Фото

На фронте в результате вражеской атаки погиб военный из Киевщины Александр Однорог. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 25 октября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил пивоваренный городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Непоправимое… Опять… Старший солдат Александр Однорог, номер расчета минометного расчета минометного взвода минометной батареи механизированного батальона. Погиб 25 октября 2024 во время исполнения служебных обязанностей, вследствие сброса боеприпаса с дрона противника возле населенного пункта Цукурино Покровского района Донецкой области", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в пятницу, 1 ноября, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, во время лечения и реабилитации после полученного ранения скончался военный из Киевщины Сергей Таванец. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 октября.

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