Ему навсегда будет 41: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Таванца. Фото

Во время лечения и реабилитации после ранения умер военный из Киевщины Сергей Таванец. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 октября.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 27 октября 2024 года ушел из жизни военнослужащий, фастовчанин Сергей Таванец", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 6 мая 1983 года в городе Фастове, здесь учился в школе, а затем получил квалификацию техника-механика в Полтавской области.

В 2000 году окончил Фастовскую среднюю школу №1. Позже был призван на срочную военную службу в Десне. 1 марта 2022 года, в начале полномасштабного вторжения России, добровольцем вступил в Вооруженные силы Украины на должность гранатометчика. За отличную службу получил отличие Министерства обороны Украины.

"Во время вражеского обстрела позиций в Харьковской области получил ранения, и с 26 августа 2024 года находился на лечении и реабилитации. 27 октября 2024 года сердце защитника Сергея Таванца остановилось. У Героя остались родители Людмила и Алексей, брат Александр, бабушка Лидия и дочь Екатерина. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, снайпер Максим Николаенко. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 25 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!