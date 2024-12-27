Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военный с Киевщины Вадим Мироненко. Фото

На фронте при выполнении боевого задания погиб военный из Киевской области Вадим Мироненко. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 декабря.

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Об этом сообщили в пресс-службе Обуховского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Невероятно тяжело еще раз встречать "на щите" сыновей Украины, тех, кто без лишних колебаний встал на защиту Родины, семьи, каждого из нас. С грустью и болью сообщаем, что 28 декабря 2024 года в 12 часов на площади возле РЦКиД состоится прощание с мужественным Героем – Мироненко Вадимом Витальевичем, который погиб 20 декабря 2024 года в районе населенного пункта Погребки Курской области, выполняя боевое задание в составе подразделения", – говорится в сообщении.

В скорби остались жена Героя Алла, сестра Лина, дядя Юрий Григорьевич. Похоронят защитника Украины в Обухове на кладбище по ул. Рабочей и Франко.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных сил ВСУ, военный из Киевской области Денис Сакун. Сердце мужественного воина перестало биться 20 декабря.

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