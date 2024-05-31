Отдал жизнь, выполняя боевое задание: на Донбассе погиб Герой из Киевщины

На войне против российских захватчиков во время выполнения боевой задачи погиб еще один военный из Киевской области. Жизнь Юрия Гришмановского оборвалась 28 мая 2024 года.

Об этом сообщил глава Гатненского сельсовета Александр Паламарчук. Вечная память и слава Герою!

53-летний Юрий Алексеевич был водителем автомобильного отделения материального обеспечения части А4219. Мужчина погиб во время выполнения боевого задания, попав под вражеский огонь в населенном пункте Селидово в Донецкой области.

"Юрий Алексеевич пошел защищать страну в феврале этого года. Был любящим мужем, сыном и отцом", – отметил сельский голова.

Гришмановский проживал в селе Вита-Почтовая в Фастовском районе Киевской области. Прощание с Героем состоится завтра в местном храме.

Как сообщал OBOZ.UA, также 28 мая на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Он воевал на Харьковском направлении.

Герой 1974 года рождения еще в первые дни полномасштабного вторжения пошел добровольцем в ряды 208-го батальона на должность пулеметчика, участвовал в обороне населенных пунктов Донецкой и Харьковской областей, был награжден медалями.

Ранее во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киева Владимир Зеленый. У защитника Украины остались жена, родители и два брата.

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