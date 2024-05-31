Ему навсегда будет 50: на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевской области Сергей Якименко. Жизнь защитника Украины оборвалась 28 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская громада в скорби. Защищая родную землю от врага, на Харьковском направлении погиб боровчанин Сергей Якименко", – говорится в сообщении.

Герой родился 19 мая 1974 года в поселке Боровая Фастовского района Киевской области. После окончания школы прошел срочную военную службу в городе Миргород.

В первые дни полномасштабного вторжения Сергей Якименко пошел добровольцем в ряды 208 батальона на должность пулеметчика 3 стрелкового отделения 2 стрелкового взвода 1 стрелковой роты. Участвовал в обороне населенных пунктов Донетчины и Харьковщины. Был патриотом своей Родины. Награжден медалями: "Несокрушимым героям российско-украинской войны" за оборону н. п. Новониколаевка и Торское, а также медалью "Ветеран войны".

"Во время выполнения боевого задания 28 мая 2024 года погиб Сергей Якименко – в результате вражеских артиллерийских обстрелов в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области. Сергей Викторович был любящим сыном, отцом, любимым и надежным мужем. Всегда отличался оптимизмом, добротой, искренностью, смелостью, неравнодушием и чувством юмора. Разделяем с семьей боль потери", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на фронте погиб военный из Киева Владимир Зеленый. У защитника Украины остались жена, родители и два брата.

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