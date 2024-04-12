Остался верен присяге: на фронте погиб военный с Киевщины Василий Нестерчук. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный – стрелок-санитар из Киевской области Василий Нестерчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 6 апреля в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Снова трагическая весть в нашей громаде... Сержант Василий Нестерчук, стрелок-санитар механизированного отделения механизированной роты, погиб 6 апреля 2024 года в бою за Украину, ее свободу и независимость вблизи города Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Василия Сергеевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в субботу, 13 апреля, в 11:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 12:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы (улица Героев Украины, 22а).

Похоронят Героя на Аллее Славы (улица Оникиенко, 130).

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Олег Спасиба. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 апреля.

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