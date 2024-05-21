Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Виктор Ярмоченко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Виктор Ярмоченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 12 мая в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. 12 мая в Донецкой области погиб защитник, военнослужащий из села Малая Офирная Виктор Ярмоченко", – говорится в сообщении.

Герой родился 24 июля 1970 года в селе Рудня-Фасовая Володарь-Волынского района Житомирской области. Учился в сельской школе, а после ее окончания пошел работать токарем на предприятие. А позже выбрал себе по душе строительные специальности, был хорошим мастером-плиточником.

В декабре 2001 года Виктор приехал на работу в Фастовский район, а уже в начале 2002 года поселился в селе Малая Офирная. Здесь он женился на местной жительнице – Ларисе, а ее сына, Павла, принял как родного, и стал с тех пор главой семьи и настоящим хозяином в доме. Виктор был надежной поддержкой супруге и достойным примером отпрыску.

"С началом полномасштабного вторжения врага в феврале 2022 года вместе с другими добровольцами вышел на местный блок-пост в защиту нашей общины. В марте 2024 года вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Погиб Виктор 12 мая 2024 года в Донецкой области. У Виктора Ярмоченко остались жена Лариса, сын Павел, сестра Вита, брат Василий и племянники", – добавили в пресс-службе.

Похоронят защитника Украины 22 мая в селе Малая Офирная Фастовской общины.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи Сватового Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Сергей Десна. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 мая.

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