Ему навсегда будет 34: стало известно о смерти военного из Киевской области Олега Спасиба. Фото

В больнице от полученного на фронте ранения скончался военный из Киевской области Олега Спасиба. Жизнь защитника Украины оборвалась 7 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета города Украинка. Вечная память и слава Герою!

"Снова пришла в нашу общину печальная весть о потере защитника – Олега Спасиба, жителя города Украинка", – говорится в сообщении.

Защитник Украины, защищая Независимость и территориальную целостность нашего государства, 27 марта получил ранение, в результате которого умер 7 апреля в военном госпитале.

"Сестра Юлия написала: "Сегодня целый день пишут собратья, один из них сказал: "все мы рано или поздно будем там, главное – не когда, а как – Олег пошел с честью, и будет пировать за столом Одина. Но в любом случае нам всем будет его не хватать, человек чести...". Выражаем искренние соболезнования родным, собратьям, друзьям защитника... Пусть душа обретет вечный покой в небесном строю", – добавили в горсовете.

Защитнику Украины навсегда будет 34 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте, выполняя боевое задание, погиб военный из Киевщины Аскеров Фаиг Тахир Оглы. Жизнь защитника Украины оборвалась в Донецкой области.

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