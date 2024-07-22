Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Александр Петрина. Фото

На фронте погиб военный из Мотыжина Киевской области Александр Петрина. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 14 июля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Макаровский городской голова Петр Токарь. Вечная память и слава Герою!

"Снова горе пришло на Макаровщину... 14 июля 2024 остановилось сердце жителя Мотыжина, солдата Александра Владимировича Петрины", – говорится в сообщении.

Герой родился 29 мая 1968 года в деревне Мотыжин. В апреле 2022 стал на защиту Украины. Являлся водителем 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки.

"Честно и смело выполнял все боевые задания. Отдал жизнь за наше спокойствие, оставив в глубоком горе семью. Вечная память и земной поклон нашему защитнику. Выражаю искренние соболезнования родным Воина", – добавил Токарь.

Похоронят защитника Украины в Мотыжине в понедельник, 22 июля.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины Алексей Перхайло. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 13 июля.

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