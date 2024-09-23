Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Александр Мотрич. Фото
Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Александр Мотрич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 сентября.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!
"Невероятно дорогой ценой дается Украине ее независимость… Солдат Александр Мотрич, стрелок-номер обслуги десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона, погиб 15 сентября 2024 во время выполнения задания в районе активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", – написал Сапожко.
Церемония прощания с Героем состоится в понедельник, 23 сентября, в 10:00 возле Броваров Бровары по улице Грушевского, 7. Прощание на Майдане Свободы состоится 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).
Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).
Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины перестало биться 15 сентября.
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