Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киевщины Александр Мотрич. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный из Киевской области Александр Мотрич. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 15 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко. Вечная память и слава Герою!

"Невероятно дорогой ценой дается Украине ее независимость… Солдат Александр Мотрич, стрелок-номер обслуги десантно-штурмового отделения десантно-штурмового батальона, погиб 15 сентября 2024 во время выполнения задания в районе активных боевых действий. Искренние соболезнования родным и близким Александра Николаевича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с Героем состоится в понедельник, 23 сентября, в 10:00 возле Броваров Бровары по улице Грушевского, 7. Прощание на Майдане Свободы состоится 10:30. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят защитника Украины на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской городской клинической больнице от полученных на фронте ранений скончался военный из Киевщины Андрей Пустохайлов. Сердце защитника Украины перестало биться 15 сентября.

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