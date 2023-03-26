В Чернобыльской зоне живут ''дикие'' животные, которые не могут без людей. Фото

В Чернобыльской зоне отчуждения, кроме домашних и диких животных, рядом с самоселами также живут коты и собаки. Часть из них одичала, но все равно продолжает находится рядом с людьми.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Жители и гости Зоны подкармливают этих четырехлапых.

"Много разного зверя водится на заповедных просторах. Но есть и принадлежащие к "диким" семьям, и без людей им уже – никак. Собаки и кошки домашние в Зоне отчуждения – не менее любимые животные местных работников и других… жителей", – написали в пресс-службе.

Напомним, на территории Чернобыльской зоны живет уникальное стадо домашних коров. Животные после смерти своих хозяев одичали и научились не только самостоятельно находить пищу, но и способны защищать себя и своих телят.

С начала марта в Чернобыльском заповеднике начали фиксировать увеличение количества птиц разных видов. В частности, специалистам удалось сфотографировать редкую сову – филина обычного.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернобыльской зоне отчуждения живут животные, которые научились повышать уровень водоема или рек, чтобы защитить собственные дома от хищников. А чтобы сплавлять древесину, европейские бобры, а это они, роют каналы.

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