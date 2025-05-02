Нашел у отца и играл: в руках у парня в Киевской области взорвалась граната. Фото

В Клавдиево-Тарасове на Бучанщине 12-летний парень нашел боеприпасы, которые хранил его отец в подсобном помещении. Запал одной из гранат сдетонировал в руке ребенка.

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Ребенка уже госпитализировали, а его отца задержали. Об этом сообщила Нацполиция в Киевской области.

Инцидент произошел вечером 1 мая. Сообщение о взрыве в поселке Клавдиево-Тарасово Бучанского района правоохранители получили в 20:26.

Как уже было установлено, 12-летний парень нашел в подсобном помещении две гранаты. Из одной из них он выкрутил запал и вынес его на улицу, где во время игры устройство сдетонировало в руке ребенка.

Мальчик получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Во время обыска по месту происшествия полицейские обнаружили и изъяли корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, а также взрыватель ручных гранат УЗРГМ-2. По данным правоохранителей, боеприпасы хранил по месту жительства отец потерпевшего ребенка.

"Такая безответственность может иметь трагические последствия", – отметили правоохранители. Поэтому 41-летний мужчина был задержан. Следователи Бучанского районного управления полиции приступили к досудебному расследованию по факту незаконного хранения боеприпасов и небрежного хранения боевых припасов.

По указанным статьям отец раненого ребенка может сесть в тюрьму на срок до семи лет.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в историческом центре Киева, в Подольском районе, в автомобиле раздался взрыв. Дело в том, что в этот автомобиль мужчина бросил боевую гранату – ему якобы мешал шум соседей.

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