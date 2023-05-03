На Киевщине известный французский художник нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

В Киевской области французский художник Кристиан Гэми, более известный как С215, нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"). Работы мастера можно увидеть в Ирпене и Бородянке.

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Об этом художник сообщил в социальной сети Instagram. Когда были созданы граффити, не сообщалось.

"Портрет Дмитрия Коцюбайло, он же Да Винчи (1995/2023), одного из самых уважаемых украинских героев... и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения "Волки". Смерть да Винчи в Бахмуте вызвала глубокое волнение всей Украины. Получил медаль Героя Украины… #slavaukraini", – подписал фото художник.

Добавим, что один портрет украинского защитника находится в Ирпене, а другой в одном из окопов под Бородянкой Киевской области.

Напомним, известие о гибели на Донбассе Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") поразило украинцев. Юный парень, отправившийся на фронт в 18, через несколько лет стал легендарным командиром – его мужество и героизм просто не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к родной Украине и упорная борьба с врагом стали примером для многих.

Свой последний бой Дмитрий принял 7 марта под Бахмутом. Подробнее о "Да Винчи" читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 марта простились с Героем Украины, командиром батальона "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом. Его тело привезли в Михайловский Златоверхий собор, оттуда гроб с телом Героя с почетным караулом доставили на Майдан Незалежности, чтобы почтить память воина могли все желающие.

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