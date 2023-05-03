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На Киевщине известный французский художник нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

Олег Тимченко
Киевщина
2 минуты
7,3 т.
Рисунки можно увидеть в Ирпене и Бородянке.

В Киевской области французский художник Кристиан Гэми, более известный как С215, нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи"). Работы мастера можно увидеть в Ирпене и Бородянке.

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Об этом художник сообщил в социальной сети Instagram. Когда были созданы граффити, не сообщалось.

"Портрет Дмитрия Коцюбайло, он же Да Винчи (1995/2023), одного из самых уважаемых украинских героев... и являвшегося самым молодым командиром Украины, во главе известного элитного подразделения "Волки". Смерть да Винчи в Бахмуте вызвала глубокое волнение всей Украины. Получил медаль Героя Украины… #slavaukraini", – подписал фото художник.

Добавим, что один портрет украинского защитника находится в Ирпене, а другой в одном из окопов под Бородянкой Киевской области.

На Киевщине известный французский художник нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото
На Киевщине известный французский художник нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото
На Киевщине известный французский художник нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото
На Киевщине известный французский художник нарисовал два портрета Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи". Фото

Напомним, известие о гибели на Донбассе Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи") поразило украинцев. Юный парень, отправившийся на фронт в 18, через несколько лет стал легендарным командиром – его мужество и героизм просто не могли не вдохновлять, а искренняя любовь к родной Украине и упорная борьба с врагом стали примером для многих.

Свой последний бой Дмитрий принял 7 марта под Бахмутом. Подробнее о "Да Винчи" читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 10 марта простились с Героем Украины, командиром батальона "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом. Его тело привезли в Михайловский Златоверхий собор, оттуда гроб с телом Героя с почетным караулом доставили на Майдан Незалежности, чтобы почтить память воина могли все желающие.

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