На фронте во время боя с врагом погиб военный с Киевщины Андрей Горобенко

На фронте во время выполнения боевого задания погиб украинский военный, житель села Ярешки Киевской области Андрей Горобенко. Он получил смертельное ранение в районе населённого пункта Новосергеевка Луганской области.

Об этом сообщили СМИ Киевщины. Вечная память и слава Герою!

"Броварщина снова в скорби. 23 октября 2023 года в результате боевых действий в районе населенного пункта Новосергеевка Луганской области погиб Андрей Юрьевич Горобенко, житель села Ярешки", – говорится в сообщении.

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Церемония прощания с защитником Украины состоится в понедельник, 30 октября, в 12:00 в селе Ярешки, на улице Героев Небесной Сотни, 37.

"Всех неравнодушных просят достойно встретить Защитника, отдавшего свою жизнь за Украину. Искренние соболезнования родным и близким! Вечная память и уважение погибшему Герою!" – добавили журналисты.

Напомним, в селе Згуровка Киевской области провели в последний путь украинского воина, стрелка-снайпера Николая Кучеренко. Его жизнь оборвалась 20 октября во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб житель Фастовской громады Киевской области, пулеметчик разведывательного взвода стрелкового батальона Артем Ищенко. Защитник Украины получил смертельное ранение на восточном направлении во время сражения с врагом.

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