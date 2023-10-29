Был пулеметчиком разведывательного взвода: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Ищенко
На фронте во время выполнения боевого задания погиб житель Фастовской громады Киевской области, пулеметчик разведывательного взвода стрелкового батальона Артем Ищенко. Защитник Украины получил смертельное ранение на восточном направлении во время боя с врагом.
Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!
"Защищая свободу и независимость Украины на восточном направлении, смертью храбрых погиб боровчанин Артем Геннадиевич Ищенко", – сообщили в пресс-службе.
Артем родился в пгт Боровая 22 апреля 1985 года. Детство провел в родном поселке, где и окончил школу. Учился в Институте коммунального хозяйства в Киеве. После учебы был призван на срочную военную службу. Затем работал в столице в компании "Киев-лифт". В 2018 году женился.
В первые дни широкомасштабного вторжения страны-агрессора РФ пошел в военкомат. Однако получил приказ ждать вызова – мест уже не было. Поэтому стал в ряды добровольческого формирования в Боровой.
13 июня 2023 года Артем был призван в Вооруженные силы Украины. Пройдя учебу за границей, был пулеметчиком разведывательного взвода стрелкового батальона. Артем был бесстрашен – вместе с побратимами ходил к врагу в тыл, деморализуя солдат российской армии.
25 октября 2023 года воин защищал захваченные вражеские позиции, осознавая, какая цена может быть за это заплачена. Погиб Герой в тот же день от минно-взрывных травм. У Артема Ищенко остались мама и жена.
"Артем был веселым, жизнерадостным, готовым всегда прийти на помощь. А потому у него было много друзей и товарищей. А еще всегда был любящим сыном и надежной опорой матери… Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной погубленной души. Вечная память и вечная слава Герою", – написали в горсовете.
Как сообщал OBOZ.UA, в селе Згуровка Киевской области провели в последний путь украинского воина, стрелка-снайпера Николая Кучеренко. Его жизнь оборвалась 20 октября во время выполнения боевого задания в Харьковской области.
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