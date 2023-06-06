Киевская ГЭС защищена от ДРГ и ударов с воздуха, – Наев

Киевская ГЭС прикрыта от вражеских ударов с воздуха и защищена от возможных атак диверсионно-разведывательных сил противника. Она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева.

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Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, передает Укринформ. Все возможные угрозы анализируются и принимаются необходимые меры.

"Что касается Киевской ГЭС, то она находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева, которая подчинена мне. Нами приняты соответствующие меры по безопасности: как по прикрытию от ударов с воздуха, так и по невозможности действий диверсионно-разведывательных сил противника. Этот комплекс мероприятий полностью внедрен и уже действует. Как нам известно, враг и до этого пытался каким-то образом повредить нашим дамбам на реке Днепр, но его действия были безуспешны. Мы, конечно, анализируем все угрозы, которые могут быть в будущем и заблаговременно принимаем адекватные меры , что снижают и сводят к нулю возможные враждебные действия", – подчеркнул Наев.

Напомним, что в ночь на 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Многие населенные пункты, в частности Херсонщины, под угрозой затопления, а также во многих населенных пунктах из-за этого есть проблемы с подачей воды, в частности в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

В "Энергоатоме" заявили, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС ставит под угрозу безопасную эксплуатацию Запорожской АЭС. Уровень воды в Каховском водохранилище, используемом для охлаждения реакторов станции, стремительно снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, подрыв дамбы Каховской ГЭС и спуск воды из Каховского водохранилища никоим образом не отразится на водоснабжении Киева. Ситуация под контролем остается стабильной.

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