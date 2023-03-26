Киевщина попала в тройку регионов Украины по темпам декоммунизации

Киевская область вошла в тройку регионов Украины по темпам декоммунизации, начиная с 24 февраля 2022 года. Первое место рейтинга занимает Закарпатье, а последнее – Херсонщина.

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Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил представитель ОО "Декоммунизация. Украина" Вадим Позняков. В столичном регионе было демонтировано 60 объектов советского прошлого.

"Подготовили новую достаточно интересную статистику деколонизации. Количество объектов (памятники, бюсты, мемориальные доски, серпы и молоты, советские звезды), которые были демонтированы в процессе деколонизации с 24.02.22 по сегодняшний день в разрезе регионов, согласно нашим подсчетам", – написал Позняков.

Список областей и количество декоммунизированных объектов:

Закарпатская – 88; Львовская – 64; Киевская – 60; Хмельницкая – 47; Харьковская – 39; Одесская – 35; Полтавская – 35; Ивано-Франковская – 33; Тернопольская –28; Ровенская – 27; Днепропетровская – 25; Черновицкая –19; Винницкая – 18; Кировоградская – 17; Житомирская – 15; Черкасская – 15; Волынская –14; Николаевская – 11; Сумская – 9; Черниговская – 8; Донецкая – 6; Запорожская – 3; Херсонская – 1.

Напомним, улица Николая Лескова в Печерском районе столицы может получить имя грузинского актера, певца и великого друга Украины Вахтанга Кикабидзе. Соответствующая петиция набрала необходимое количество голосов для рассмотрения в Киевсовете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве продолжается дерусификация столичных топонимов. 23 марта депутаты Киевсовета переименовали еще 16 улиц, переулков и проспектов, названия которых были связаны с Россией.

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