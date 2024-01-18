Как выглядит детсад в Броварах, поврежденный во время падения вертолета: что будет с учреждением. Фото

Детский сад, который был поврежден в результате падения вертолета в Броварах 18 января 2023 года, до сих пор не восстановили. Согласно официальной информации, ремонт здания должны закончить в 4-м квартале текущего года.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Воспитанники заведения ходят в другие дошкольные учреждения.

Так, детский сад в Броварах, поврежденный в результате авиакатастрофы 18 января 2023 года, до сих пор не восстановили. У здания отсутствует половина крыши и нет части окон. Согласно официальному стенду, заведение должно быть отремонтировано в 4-м квартале 2024 года.

В настоящее время место падения частично ограждено деревянным забором, а на территории детсада находится спецтехника и работают строители.

Напомним, в Броварах Киевской области 18 января 2023 года в одном из районов города упал вертолет. В результате произошел взрыв, после которого начался пожар. Среди погибших – один ребенок, а также министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощники и экипаж вертолета. Страшная авиакатастрофа унесла жизни 14 человек. Кроме того, было травмировано 25 человек, в том числе 10 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области в четверг, 18 января, приносят цветы к месту авиакатастрофы, которая произошла год назад. В результате падения вертолета погибли 14 человек, среди которых было руководство Министерства внутренних дел Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!