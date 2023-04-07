Кабмин согласовал назначение Руслана Кравченко на должность главы Киевской ОВА: что о нем известно

Правительство согласовало назначение Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации. Соответствующее решение было принято в пятницу, 7 апреля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины. До этого обязанности главы КОВА временно исполнял Дмитрий Назаренко.

"Поддержан проект Указа президента Украины о назначении Руслана Кравченко главой Киевской областной государственной администрации", – говорится в сообщении.

Руслан Кравченко является действующим руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Ее он возглавляет с 15 марта 2021 года. В 2012 году он окончил Юридическую академию имени Ярослава Мудрого. До этого он работал в военной прокуратуре, которой руководил Анатолий Матиос.

Он награжден орденом "За заслуги" III степени (23 августа 2022 года). Участвовал в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), но победить не смог.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 января подписал указы об увольнении глав пяти областных госадминистраций Украины, среди которых был и Алексей Кулеба. Во всех случаях чиновников уволили с должности "согласно поданному ими заявлению". Кулебу назначили замглавы Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 21 марта, депутаты Верховной Рады Украины назначили Михаила Федорова на должность вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министра цифровой трансформации Украины. "За" проголосовало 311 народных избранников.

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