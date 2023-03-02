Руслан Кравченко: 'Комиссия конкурса на директора НАБУ должна назвать причины признания меня недобропорядочным'

Комиссия по проведению конкурса на должность нового Директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) признала недобропорядочным одного из кандидатов – руководителя Бучанской окружной прокуратуры Руслана Кравченко.

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Как сообщает УНН, Кравченко направил в Комиссию запрос о выяснении причин такого решения.

"В соответствии с критериями и методикой оценки кандидатов, Комиссия должна была опубликовать не только перечень кандидатов, не соответствующих критерию добропорядочности, но и полное обоснование каждого кандидата. Но на сегодняшний день никаких как официальных, так и не официальных пояснений от членов Комиссии нет", – приводит информагентство слова Кравченко.

По его словам, такое решение необъективно и предвзято, ведь до проведения собеседования и во время него он предоставил полную и достоверную информацию относительно собственного финансового состояния, обстоятельств жизни и соответствия всех доходов. Эти данные были подтверждены предоставленными Комиссией дополнительными материалами и документами, заявил руководитель Бучанской окружной прокуратуры.

"Впрочем, имеем то, что имеем – Комиссия признала меня недобропорядочным по правилам конкурса. Я уважаю их решение, но требую соблюдать эти правила до конца и предоставить все объяснения - где и в чем именно я недобропорядочный", – пояснил он.

Кравченко подчеркнул, что подал ходатайство в Комиссию, чтобы они предоставили ему полную информацию и копии всех документов по принятому решению.

Он добавил, что в зависимости от документов, которые будут предоставлены Комиссией, он будет рассматривать возможность обращения в суд для обжалования решений, вынесенных в ходе конкурсных процедур.