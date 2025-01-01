Идут в вечность солдаты: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Рогача. Фото

В Полтавской области умер военный из Киевской области, солдат Александр Рогач. Сердце украинского воина перестало биться 26 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Идут в вечность солдаты… Солдат Александр Рогач, солдат резерва взвода резерва роты резерва солдатского состава, умер 26 декабря 2024 года в селе Калинов Полтавской области. Искренние соболезнования родным и близким Александра Викторовича", – написал Сапожко.

Церемония прощания с защитником Украины и отпевания состоится в среду, 1 января, в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136), городе Бровары.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевщины Юрий Соповский. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 декабря.

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