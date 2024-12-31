Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Соповский. Фото

На фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевской области Юрий Соповский. Жизнь защитника Украины оборвалась 14 декабря.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Игорь Маркушин.

"Пока мир в ожидании празднований – украинцы из-за проклятой России теряют лучших сыновей и дочерей Украины. В жестоких боях в Донецкой области погиб наш Защитник Юрий Соповский. 4 января ему должно было исполниться 40 лет" – говорится в сообщении.

Защитник Украины семь лет назад вместе с семьей переехал в Ирпень, работал в IT-компании. Перед службой начал обустраивать дом своей мечты, но так и не успел закончить.

В ряды ВСУ Юрий был мобилизован в мае прошлого года. Вместе с собратьями наш Защитник мужественно удерживал позиции "на нуле" в Бахмутском районе. К сожалению, 14 декабря он погиб в бою во время штурма россиянами наших позиций.

"Юрий был порядочным, честным, очень любил свою семью и желал для них жизни под мирным небом. Дома единственного сына ждали родители, любимая жена и двое детей: сын и дочь. Соболезнования родным, близким, друзьям и побратимам Юрия Соповского", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая украинское небо, погиб инженер Воздушных сил ВСУ, военный из Киевской области Денис Сакун. Сердце мужественного воина перестало биться 20 декабря.

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