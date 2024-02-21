Ему навсегда будет 51: на фронте погиб военный из Киевской области Юрий Макаренко. Фото

На фронте во время боя с врагом погиб военный из Киевской области Юрий Макаренко. Жизнь защитника Украины оборвалась 15 февраля в Донецкой области.

Об этом сообщили местные СМИ. Вечная память и слава Герою!

"Защищая независимость Украины, отдал свою жизнь наш земляк, солдат Макаренко Юрий Владимирович, родившийся 9 декабря 1972 года", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем гранатометного отделения штурмовой роты. Юрий погиб 15 февраля 2024 года, получив ранения несовместимые с жизнью во время ударно-розыскных действий, в результате стрелкового боя в районе населенного пункта Ласточкино Донецкой области.

Прощание и отпевание состоится в четверг, 22 февраля, в Белой Церкви в 11.00 в Спасо-Преображенском Соборе на площади Воли. Похоронят Героя на Аллее Славы Сухоярского кладбища.

Как сообщал OBOZ.UA, в Луганской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевщины, командир аэромобильного отделения Артем Безмаль. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!