Ему навсегда будет 49: на фронте погиб военный из Киевской области Игорь Костомаха. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины Игорь Костомаха. Жизнь защитника Украины оборвалась 20 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"20 сентября в бою за независимость Украины погиб наш защитник, 49-летний Игорь Костомаха", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился в Житомирской области, но всю жизнь прожил в Ирпене. До полномасштабного вторжения работал менеджером по сбыту в Киеве.

Во время боев на Киевщине дом семьи Игоря был поврежден и он самостоятельно занимался его восстановлением. Несмотря на трудности, он оставался настойчивым и всегда улыбающимся, строил планы на будущее: завершить восстановление, растить внука и путешествовать после войны.

"В мае этого года, после прохождения ВЛК, Игорь был мобилизован и направлен на базовую военную подготовку. После учебы уехал защищать Украину на передовую под Покровск. 20 сентября трагически погиб вблизи села Лисовка Донецкой области. Самые искренние соболезнования семье Игоря Костомахи: жене, сыну, дочери, внуку, теще и друзьям, ожидавшим своего защитника дома", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, в столичной больнице от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевской области Владимир Запорожец. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 16 сентября.

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