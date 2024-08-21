Ему навсегда будет 45: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Ерохин. Фото

На фронте в результате вражеского обстрела погиб военный из Киевщины Владимир Ерохин. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 августа.

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Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Защищая нашу Родину, погиб фастовчанин Владимир Ерохин", – говорится в сообщении.

Защитник Украины, родился 9 июня 1979 в Фастове, учился в местной школе, а высшее образование получил в Украинском финансово-экономическом институте. В 2003 году Владимир женился, а через некоторое время жена Ольга подарила мужу сына Даниила и дочь Марию.

С началом полномасштабного вторжения, выражал неоднократное желание защищать Украину добровольцем. 12 февраля 2024 года Владимир Николаевич был призван на военную службу на должность водителя 2 штурмового отделения 3 штурмового взвода. Службу проходил в Харьковской области, затем на Курском направлении, где 18 августа, попав под артиллерийский обстрел, погиб.

"В скорби остались мать Валентина Дмитриевна, отец Николай Гаврилович, жена Ольга, дети Даниил и Мария, родственники и друзья. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной погибшей души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, отошел в вечность военный из Киевской области Василий Ярошенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 12 августа.

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