Ему навсегда будет 41: на фронте погиб военный из Киевской области Виталий Яровой. Фото

На фронте во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киевщины 41-летний младший сержант Виталий Яровой. Жизнь защитника Украины оборвалась в Запорожской области.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Страшная потеря для всего Бучанского общества. На фронте погиб наш земляк – 41-летний младший сержант Виталий Яровой. Мужественный воин вместе с собратьями выполнял боевое на Запорожском направлении, однако по их колонне танков рашисты открыли перекрестный огонь", – сообщил Федорук.

Виталий с 2013 года проживал в Гавриловке. Больше всего любил путешествовать и побывал почти во всех уголках Украины. Настоящий патриот, добрый и отзывчивый человек, который всегда придет на помощь.

Герой добровольно мобилизовался в ряды ВСУ сразу после оккупации – в июне 2022 года. Он отдан нес службу в самых горячих точках. В частности, и под Бахмутом.

"Без надежного плеча осталась мать Тамара и женщина Елена. В последний путь проводим Героя 6 февраля. Прощание пройдет в Гавриловке, в 10:30 возле церкви по улице Свято-Троицкой. Захоронение – в 11:00 на местном кладбище", – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, защищая свободу и независимость Украины, 13 июня 2022 года в бою погиб военный из Броваров Киевской области Александр Горкавенко. Жизнь защитника нашей страны оборвалась в Луганской области.

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