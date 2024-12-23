Был верен присяге: стало известно о смерти военного из Киевской области Сергея Пичкорского. Фото

Во время выполнения боевой задачи на фронте погиб военный с Киевщины Сергей Пичкорский. Жизнь защитника Украины оборвалась 24 августа в Донецкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником – главным сержантом Сергеем Пичкорским (1970 года рождения). Сергей Васильевич служил в роте огневой поддержки мотопехотного батальона одной из воинских частей", – говорится в сообщении.

Защитник Украины погиб 24 августа 2024 года во время выполнения боевого задания в населенном пункте Новогродовка Покровского района Донецкой области. Герой был верен военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области РФ во время выполнения боевого задания погиб военный с Киевщины Андрей Терехов. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 12 декабря.

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