Был верен присяге: на фронте погиб военный из Киевской области Олег Петрученко. Фото

В Курской области РФ при выполнении боевого задания погиб военный из Киевщины Олег Петрученко. Сердце мужественного украинского воина остановилось 23 января.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником: солдатом Олегом Петрученко (1992 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил наводчиком десантно-штурмового батальона одной из воинских частей. Погиб 23 января во время выполнения боевого задания в населенном пункте Малая Локня, Курской области.

Герой был верен военной Присяге на верность украинскому народу, мужественно исполнил военную обязанность в бою за Украину, ее свободу и независимость.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе города Купянск во время прикрытия переправы погиб военный из Киевской области Василий Коваленко. Жизнь защитника Украины оборвалась 1 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!