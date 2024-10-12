Ему навсегда будет 37: на фронте погиб военный из Киевской области Виктор Гусев. Фото

На фронте во время обороны позиций под Краматорском погиб военный из Киевской области Виктор Гусев. Жизнь защитника Украины оборвалась 27 сентября.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук. Вечная память и слава Герою!

"Тяжелая потеря постигла Бучанскую общину… На войне погиб 37-летний Герой – Виктор Гусев", – сообщил Федорук.

Защитник Украины в 2016 году воевал в АТО. В гражданской жизни работал монтажником оконных конструкций. Был образцовым хозяином, спокойным, отзывчивым и добрым человеком. Любил природу и путешествовал по Украине.

В декабре 2022 года Виктор Гусев снова пошел в ряды ВСУ, чтобы защищать наши границы от оккупанта. Был награжден медалью "За защиту Родины". Младший сержант трагически погиб 27 сентября 2024 года во время обороны позиций под Краматорском Донецкой области.

"Герой оставил в глубокой скорби мать Татьяну, отца Виктора, сестру Наталью и брата Александра. Это невосполнимая потеря для всей нашей общины", – добавил Федорук.

Прощание с Героем состоится 12 октября в 13:30 – у родного дома в Блиставице, по улице Ярослава Мудрого, 28. В 14:00 – похороны на местном кладбище.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области от острой ишемической болезни скончался главный сержант-командир стрелкового отделения Данияр Рустемов. Сердце мужественного защитника Украины перестало биться 5 октября.

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