Ему навсегда будет 35: на фронте погиб военный из Киевской области Анатолий Тур. Фото

В Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Анатолий Тур. Сердце украинского воина остановилось 25 февраля.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

"Трудные новости с фронта. В боях за Сумщину погиб 35-летний Анатолий Тур", – написал Маркушин.

Защитник Украины был родом из Полтавы. До полномасштабного вторжения работал в сети строительных супермаркетов. Имел медицинское образование, любил готовить и занимался спортом. Анатолий служил в 67-й отдельной механизированной бригаде. Он был целеустремленным и справедливым. Мечтал о кругосветном путешествии после победы.

"Погиб 25 февраля во время выполнения боевого задания в Сумской области. Дома воина ждали жена, родители и три брата. Анатолия похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене", – добавил Маркушин.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Киевской области, солдат Виталий Загородний. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 ноября 2023 года.

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