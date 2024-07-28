Ему навсегда будет 30: стало известно о смерти военного из Киевской области Николая Лапатиева. Фото

На фронте в бою возле Васюковки Бахмутского района погиб военный из Киевской области Николай Лапатиев. Жизнь 30-летнего защитника Украины оборвалась 18 февраля.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин. Вечная память и слава Герою!

"Остался верным Украине до последнего вздоха. ДНК-тест подтвердил гибель нашего защитника, 30-летнего Николая Лапатиева", – сообщил Маркушин.

Защитник Украины родился в пгт Меловое Луганской области. С раннего возраста активно занимался спортом, в частности боксом. Неоднократно выступал на областных соревнованиях. Мужественный и всегда готовый прийти на помощь, Николай мечтал о создании собственной семьи и бесконечно беспокоился о своей маме.

В 2021 году парень присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины, военную службу проходил в 54-й отдельной механизированной бригаде. С первых дней полномасштабного вторжения героически защищал Украину в Донецкой области.

"Николай отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины 18 февраля 2024 года в бою возле Васюковки Бахмутского района… Вечная светлая память бесстрашному воину! Соболезнования родным и близким, сил пережить эту ужасную потерю", – добавил Маркушин.

Церемония прощания состоится в понедельник, 29 июля. В 11:00 Героя похоронят на Аллее памяти защитников Украины в Ирпене.

Как сообщал OBOZ.UA, в городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный с Киевщины Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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