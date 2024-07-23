Был верен военной присяге: в больнице от ранений скончался военный с Киевщины Юрий Тихомиров. Фото

В городе Днепр от полученных во время выполнения боевого задания ранений скончался военный из Киевской области Юрий Тихомиров. Жизнь защитника Украины оборвалась 13 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белая Церковь прощается с нашим защитником, погибшим в российско-украинской войне: сержантом Юрием Тихомировым, 1988 года рождения", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил старшим наводчиком гранатометного взвода стрелкового батальона одной из воинских частей. Герой скончался 13 июля в Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова в результате ранений, полученных 11 июля во время выполнения боевого задания в Бахмутском районе Донецкой области.

"Наш воин был верен военной присяге украинскому народу, мужественно исполнил воинский долг в бою за Украину, ее свободу и независимость", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб военный из Мотыжина Киевской области Александр Петрина. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 14 июля.

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